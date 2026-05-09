大分トリニータは9日、ファン・サポーターに向け、観戦マナーおよびファンサービスルールの遵守を呼びかけた。クラブは公式サイトで「いつも大分トリニータへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます」と感謝を述べた上で、「現在、試合後の選手への出待ち行為や、クラブが禁止している場所での写真撮影・サイン対応等が一部確認されております」と報告。さらにこう続けている。「クラブでは、選手・スタッフ・ファ