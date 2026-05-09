試合後の出待ち行為などを一部確認…大分が観戦マナー&ファンサービスルールの遵守を呼びかけ
大分トリニータは9日、ファン・サポーターに向け、観戦マナーおよびファンサービスルールの遵守を呼びかけた。
クラブは公式サイトで「いつも大分トリニータへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます」と感謝を述べた上で、「現在、試合後の選手への出待ち行為や、クラブが禁止している場所での写真撮影・サイン対応等が一部確認されております」と報告。さらにこう続けている。
「クラブでは、選手・スタッフ・ファン、サポーターの皆さまが安全かつ安心して過ごせる環境づくりのため、試合運営ルールへのご理解とご協力をお願いしております」
「特に、試合当日(試合終了後を含む)のスタジアム及びスタジアム周辺での出待ち行為、選手への接触、写真撮影・プレゼントの受け渡し等につきましては、お控えいただきますようお願いいたします」
「ルールを守ってご観戦いただいている皆さまが安心して楽しめるスタジアム環境を維持するため、改めて観戦マナー・ルールの遵守にご協力をお願いいたします」
クラブは「今後も状況に応じて注意喚起や運営体制の見直しを行ってまいります」と表明し、「引き続き、大分トリニータへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と締めくくった。
クラブは公式サイトで「いつも大分トリニータへ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます」と感謝を述べた上で、「現在、試合後の選手への出待ち行為や、クラブが禁止している場所での写真撮影・サイン対応等が一部確認されております」と報告。さらにこう続けている。
「クラブでは、選手・スタッフ・ファン、サポーターの皆さまが安全かつ安心して過ごせる環境づくりのため、試合運営ルールへのご理解とご協力をお願いしております」
「ルールを守ってご観戦いただいている皆さまが安心して楽しめるスタジアム環境を維持するため、改めて観戦マナー・ルールの遵守にご協力をお願いいたします」
クラブは「今後も状況に応じて注意喚起や運営体制の見直しを行ってまいります」と表明し、「引き続き、大分トリニータへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と締めくくった。