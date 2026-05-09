米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２８）がプレーオフで見せる驚異的な強さが全米で脚光を浴びている。八村は７日（日本時間８日）に行われたプレーオフ（ＰＯ）西カンファレンス準決勝（７回戦制）サンダーとの第２戦に先発出場し、３８分４６秒プレーして１６得点、４リバウンドをマーク。そして３点シュートを６本中３本成功。これで３点シュートが、今季のレギュラーシーズン含め１３試合連続で成功率５０