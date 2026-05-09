土曜京都７Ｒで３番人気のテンエースワン（牡５歳、栗東・大久保）に騎乗したＭ・デムーロ騎手（４７）＝栗東・フリー＝が、長期遠征していたアメリカから帰国後初勝利を飾った。今年１０戦目での初Ｖに、スタンドからは“おかえり”の声が鳴りやまなかった。「Ｇ１を勝ったみたい。うれしい」と鞍上は喜びを爆発させた。道中は逃げ馬の外をぴったりとマーク。手応え良く４角を回り、直線で逃げ馬をパスすると迫る後続にリード