3月に第2子を出産した、姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の姉・小春（37）が、息子たちの最新ショットを公開した。【映像】小春、脳性まひの長男と生まれたばかりの次男の写真公開2025年1月、Instagramで、「実は、この数年の間に、結婚、離婚、再婚、妊娠しまして、先日無事出産しました」と第1子の出産を報告し、夫でアーティストの小池健輔（45）との2ショットを公開していた小春。9月1日の更新では、「実は出