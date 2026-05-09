「ドジャース−ブレーブス」（８日、ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が約１カ月、２６試合ぶりの４号ソロを放って貴重な追加点をたたき出した。１点リードの六回、セールのフォーシームを完璧にとらえると、打球は美しい放物線を描いてバックスクリーン左二飛び込んだ。４月６日のブルージェイズ戦以来となる一発。悠然とダイヤモンドを一周し、古巣へ恩返しのアーチだ。フリーマンは開幕直後にアー