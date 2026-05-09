熊本県の八代市役所の新庁舎建設をめぐる汚職事件で、逮捕された市議会議員はゼネコン側に仲介役の男を通じて「影響力を持った議員がいる」と紹介されていたことが分かりました。 八代市議会議員 成松由紀夫容疑者（54）と建設会社代表 園川忠助 容疑者（61）ら3人は、2022年に建設された市の新庁舎の入札をめぐり、東京の「前田建設工業」側に便宜を図った見返りに現金6000万円を受け取った疑いがもたれています。 その後の取材