モグライダー（芝大輔、ともしげ）がMCを務め、旬な芸人がさまざまなジャンルの大喜利に挑戦する『まいにち大喜利』。5月6日（水）の放送では、前週に引き続き「鋼のメンタル大喜利」が開催された。【映像】クロちゃん、共演したくないタレントを実名告白！「クソ下手」「二度とやりたくない」“憑依型の女王”友近をはじめ、安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ななまがり・森下直人ら曲者たちが集