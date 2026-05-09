実は、日本は世界で3番目に多くの富裕層を抱える国です。かつて長者番付で発表されていた「お金持ち」に比べ、保有する資産形態や富裕層の顔ぶれは大きく変化しました。この変化は日本国内に留まるものではなく、世界的な課税強化を後押しするトレンドを形成しつつあるといいますが、実際に国際的な税制度が成立する可能性はあるのでしょうか。著・矢内一好氏のゴールドオンライン新書『世界の税金はどうなっているのか : 富裕層の