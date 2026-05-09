2026年5月9日、北海道千歳市水明郷付近でクマが目撃されました。近くでは前日にも警察官がクマの姿を確認していて、警察が警戒を強めています。クマが目撃されたのは支笏湖そばの道道16号沿いの山林です。9日午前7時40分ごろ、目撃者が車で千歳市街地方面から支笏湖方面に向かって走行していたところ、北側の山林に体長およそ1・5メートルほどのクマ1頭がいたということです。クマはその後、山林の奥に去っていきました。警