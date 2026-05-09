メガハウスは、『銀河特急 ミルキー☆サブウェ』より「るかっぷ 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル＆マキナ セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「るかっぷ 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル＆マキナ セット【限定座布団付き】」(9,350円)見上げる見守る「るかっぷ」シリ