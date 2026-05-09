2027年に発売と噂の「20周年iPhone」にソリッドステート式ボタンが搭載される可能性が浮上しました。 リークアカウントのInstant Digitalによれば、同モデルでは従来の物理ボタンが、振動（触覚フィードバック）によるソリッドステート式ボタンに置き換えられるとのこと。手袋をしていたり、手が濡れていたり、ケースを装着していても、このボタンはきちんと動作するようです。 20周年モデルは、超低消費電力で動作するマイ