7人組アイドルグループ、CANDY TUNEが8日、都内で結成3周年記念の初写真集「SUGAR AND HUES」（宝島社）発売記念イベントを行った。タイ・バンコクで撮影。民族衣装やビーチでの撮影など、普段は見ることのできない一面が詰まっている。村川緋杏（26）は「自己採点は100点満点で3億点。私たちは仲の良さもパワーも数えきれません。3周年なので3億点です」とアピールした。