家宅捜索のため、熊本県八代市役所に向かう警視庁と熊本県警の捜査員＝7日午後熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡る汚職事件で、同市市議と共にあっせん収賄容疑で逮捕された園川忠助容疑者（61）が代表取締役を務める建設会社が、元請けの前田建設工業（東京）から計約5億8千万円分の下請け工事を受注していたことが9日、分かった。捜査関係者によると、園川容疑者が前田側に工事情報を伝え、市議を紹介するなど事件の仲介役を担