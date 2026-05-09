「オリックス４−３日本ハム」（８日、京セラドーム大阪）

やはり千両役者は違う…。開幕時の打撃不振から復調モードに突入したオリックス・森友哉捕手（３０）が、自身３年ぶりで通算１１度目となる１試合２本塁打で３打点と大暴れ。チームの今季３度目の４連勝＆貯金最多更新の１０に貢献した。

「（一本目は）めちゃくちゃうまいこと、打てましたね。力みなくいい感じで捉えた。（二本目は）玉井さんの時にずっと打ち急いでいたので…狙い通りに打てたという感じかな」。頼もしいとはこのことだ。この日は育成出身３年目で支配下登録されたばかりの宮国がプロ初先発。逆転を許しての３回２失点で降板したが、まずは１点を追う四回、右翼席に飛び込む３号逆転２ランを放ち、若干２０歳のデビュー戦黒星を帳消しにした。

さらに追加点の欲しい八回２死、同じ右翼席に値千金の４号ソロをお見舞い。開幕当初は早出特打に加え、２軍戦出場を首脳陣に直訴するほど不振に悩まされたが、今は昔だ。昨季は自己ワーストの１本塁打に泣いたが、早くも５月３本目と量産態勢に入っている。「ある程度ヒットも出て多少の余裕が出て、その中で駆け引きもでき、しっかりコンタクトにこだわっているから」と復調の理由をいいながらも「いや、ほんまにここからだと思う」とシビアに振り返った。

昨年７月１９日以来の貯金１０。岸田監督も「（昨年の）秋からキャンプを志願して来ていることから今年にかける思いを感じている」と最敬礼。契約最終年を迎えた森友の“逆襲”はこれからが本番だ。