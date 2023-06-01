アメリカとイランは8日、ホルムズ海峡で攻撃の応酬がありましたが、トランプ大統領は停戦は維持しているとしています。イラン革命防衛隊は8日、石油輸出や国益を妨害しようとしていたとして、オマーン湾で石油タンカーを拿捕したと発表しました。またUAE（アラブ首長国連邦）は8日、イランから弾道ミサイル2発とドローン3機が発射され、いずれも迎撃したものの、3人が負傷したことを明らかにしています。この攻撃に先立ちアメリカ