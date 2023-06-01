アメリカ・イランが攻撃応酬…トランプ大統領「停戦は維持されている」　イラン側“米軍が先に停戦合意に違反”

アメリカとイランは8日、ホルムズ海峡で攻撃の応酬がありましたが、トランプ大統領は停戦は維持しているとしています。

イラン革命防衛隊は8日、石油輸出や国益を妨害しようとしていたとして、オマーン湾で石油タンカーを拿捕したと発表しました。

またUAE（アラブ首長国連邦）は8日、イランから弾道ミサイル2発とドローン3機が発射され、いずれも迎撃したものの、3人が負傷したことを明らかにしています。

この攻撃に先立ちアメリカ中央軍は7日、ミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡を通過した際、イランから攻撃を受け、対抗措置としてイラン国内の軍事施設を攻撃したと発表しました。

アメリカ トランプ大統領：

（Q.停戦は維持されているか？）維持されている。（イランは）我々を挑発してきた。だから吹き飛ばした。

一方、イラン側は7日、アメリカ軍がタンカーを攻撃するなど先に停戦合意に違反したため報復攻撃を行ったと主張しています。

アラグチ外相は8日、「外交的解決策が提示されるたびにアメリカは無謀な軍事行動を選択する」と批判していて、戦闘終結に向けた協議が行われるのか不透明な状況となっています。