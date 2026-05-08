歌手の氷川きよし（48）が8日、自身のインスタグラムを更新。砂浜で夏先取りショットを公開した。「夏を先取り」とつづった氷川。ビーチでくつろぐ写真などを公開。ショート丈のデニムのオールインワンで美脚を披露した。続く投稿では「自然の中でキイナチュラル」とし、デニムのサロペット姿を公開した。フォロワーからは「ステキ」「このままポスターにしてほしい」「きぃちゃんキレイ」「セクシィ〜」「美脚ですね」「