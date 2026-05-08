１回を無失点に抑えた横浜ＤｅＮＡ・藤浪＝横須賀藤浪が中継ぎ登板で１回を無失点に抑えた。味方の失策とボークで得点圏に走者を背負ったが、最後の打者をこの日最速の１５８キロで空振り三振。「しっかり出力も出せた。良い投球だったと思う」とうなずいた。指先のけがの影響で約１カ月ぶりの実戦。１軍は先発投手の台所事情が厳しく、藤浪の今季初登板も期待される。「段階を踏んでいかないといけない。もちろん結果も出さな