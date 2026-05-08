今週は「わがマチの寄り道スポット」と題して、北海道内各地のお出かけにおすすめの場所を紹介します。きょうは絶景の道の駅で地域の食の魅力を発信するレストランです。知床連山の山並みと日本最大のカルデラ湖・屈斜路湖を一望できるロケーション。この景色が支持され、道の駅ランキングの「再度訪れたい道の駅」部門で５年連続１位となっているのがー道の駅・ぐるっとパノラマ美幌峠です。４月にレストランがリニュ