加藤清史郎、鈴木仁、与田祐希出演の日本テレビ系ドラマ「君が死刑になる前に」第６話が７日に放送された。２０２６年の世界に戻ることができたが、解決させたはずの２０１９年の連続事件が不可解な結末を迎えているのをみて、琥太郎（加藤清史郎）たちは再び２０１９年に戻ることに成功。月島凛（与田祐希）の母校で起こった第４の事件を追ううちに、高校時代の凛に衝撃の事実が発覚…。最終盤、高校時代の凛のクラスメート