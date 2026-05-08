元日本テレビアナウンサーでフリーの上重聡（46）が8日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、高校野球で7回制の導入が検討されていることについて、自身の経験を踏まえて語った。高校野球では18年にタイブレーク制、24年に低反発バット、今年はDH制と、大きな制度変更が近年、起きている。そんな中、さらに大きなルール変更として賛否が起きているのが、7回制の導入。4月に日本高野連は「7イニング制