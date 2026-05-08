松枯れ被害が深刻化している庄内地方の海岸林再生に向けたプロジェクトの会議が8日開かれ、苗木の育成・供給など6つの専門チームを軸に今後の対策を進めていくことを確認しました。三川町で8日、「庄内海岸林再生プロジェクト会議」の専門部会が開かれました。部会には、国や県、地元自治体担当者、それに、ボランティア団体などが参加し、事務局から今後の具体的な活動方針が示されました。その中で、苗木の育成・供給など