広島ホームテレビ制作のドキュメンタリー映画がドイツの国際的な映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル２０２６」で金賞を受賞しました。 １９５５年に開館した原爆資料館のこれまでの歩みや、それを支えてきた人たちを追った映画「原爆資料館～語り継ぐものたち～」。 ヨーロッパ最大規模といわれる映像コンペティション「ワールド・メディア・フェスティバル」でドキュメン