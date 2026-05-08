その時が近付いている。日本サッカー協会（JFA）は５月８日、15日の14時から行なわれる日本代表のメンバー発表会見をJFA公式YouTubeチャンネルとJFA公式Instagramでライブ配信すると発表した。同日に発表されるメンバーは、５月31日に国立競技場で実施する壮行試合、アイスランド戦と北中米ワールドカップを戦う選手たちだ。メンバー発表日はすでに公表されていたとはいえ、配信決定の報を受け、多くのファンが改めて胸を