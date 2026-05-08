サントリーは、期間限定商品「ほろよい〈ライチ烏龍サワー〉」を2026年5月12日から発売する。アルコール度数3％の限定フレーバーやさしい味わいで心地よく楽しめるアルコール度数3％の「ほろよい」シリーズから、限定フレーバーが登場。みずみずしくさわやかなライチの香りと、烏龍茶のすっきりとした後味を組み合わせた。果実とグラスのイラストを配したパッケージデザインを採用する。容量は350ミリリットル。価格は159円（税別