Nintendo Switch 2 任天堂は、携帯ゲーム機「Nintendo Switch 2」と「Nintendo Switch」を5月25日から値上げ。Nintendo Switch 2 日本語・国内専用は49,980円から59,980円となる。Nintendo Switch（有機ELモデル）は37,980円から47,980円、Nintendo Switchは32,978円から43,980円、Nintendo Switch Liteは21,978円から29,980円へ値上げする。 任天堂は理由として、「さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグロ