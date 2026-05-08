【広州＝遠藤信葉】中国湖南省瀏陽市の花火製造工場で４日に発生した爆発事故で、中国中央テレビは８日、死者が３７人になったと報じた。１人が行方不明となっているという。事故を受け、地元当局は瀏陽市内での花火や爆竹の生産を全面的に停止したほか、重大な事故を起こした疑いがあるとして関係者８人から事情を聞いている。事故後、習近平（シージンピン）国家主席が、事故原因を早期究明し、責任を厳しく追及するよう「