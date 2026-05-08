コメ兵ホールディングス [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の67.3億円→85.1億円(前の期は60.4億円)に26.5％上方修正し、増益率が11.3％増→40.8％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の53.9億円→71.7億円(前年同期は29.7億円)