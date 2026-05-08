コメ兵ホールディングス <2780> [東証Ｓ] が5月8日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の67.3億円→85.1億円(前の期は60.4億円)に26.5％上方修正し、増益率が11.3％増→40.8％増に拡大し、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の53.9億円→71.7億円(前年同期は29.7億円)に33.1％増額し、増益率が81.2％増→2.4倍に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年11月7日の公表では、上期の業績動向に基づき上期および通期の予想を修正いたしましたが、下期にかけて国内外の需要が好転し、加えて継続的な新規出店や既存店の着実な成長による仕入力の強化、並びに小売・法人販売の各チャネルを通じた最適な商品供給と販売拡大が寄与した結果、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも前回発表予想を上回る見込みとなったため、2026年３月期の通期連結業績予想を上方修正いたします。（注）上記予想値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報を基に作成したものであり、 実際の業績等は、この資料に記載されている予想とは異なる場合がございます。