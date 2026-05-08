タレントのギャル曽根（40）が、7日放送のTBS系バラエティー『櫻井・有吉THE夜会』（毎週木曜後10：00）に出演し、高校時代に自身が“大食い”だと気づいたきっかけや、実家の食事情について語った。【写真】ギャル曽根「大食い対決」で敗北！芸人が1年4ヶ月ぶりの快挙この日は、番組企画で京都府舞鶴市にある実家を訪問。1人暮らしをしている母とともに大掃除を行った。作業の合間には「ちょっとお腹空いてきたね」と話し