YouTuberのヒカルさん（34）が、2026年5月4日に公開された動画で新恋人との結婚願望を明かした。ヒカルさんは4月29日の動画で、人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の元練習生として知られ、シングルマザーで1歳息子を育てる加藤神楽さん（21）と交際・同居していると公表していた。「したいし、今別にやろうと思えばできる」今回は、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太さんのYouTubeチャンネルで「コラボ後に