歌舞伎俳優の片岡愛之助が8日に自身のアメブロを更新。落語家の桂文枝と食事を共にしたことを報告し2ショットを公開した。【映像】片岡愛之助の妻・藤原紀香のバッティング動画に反響この日、愛之助は「先日、文枝師匠とご飯しました」と切り出し、「師匠は高座を4回つとめられた様です!!!!」と当日の状況を説明。「そして21時からのご飯ってめちゃくちゃお元気で嬉しかったです」と喜びをつづった。愛之助は、桂について「同