160.92ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.41エンベロープ1%上限（10日間） 158.69一目均衡表・雲（上限） 158.5421日移動平均 157.88一目均衡表・転換線 157.88一目均衡表・基準線 157.8310日移動平均 157.36100日移動平均 156.84現値 156.28一目均衡表・雲（下限） 156.25エンベロープ1%下限（10日間） 156.17ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.3