【第2話】 5月8日無料公開 第2話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は、よしむらなつき氏のマンガ「淫魔も逃げ出す黒江さん」第2話を「竹コミ！」で無料公開した。 インキュバスの王子、平戸は魔眼が効かない「氷の風紀委員長」黒江さんにタジタジ。第2話では平戸が黒江さんから眼鏡を借りる。度のきつい単なる眼鏡のはずなのに、なぜかクラス全員の服が透けて見えて――。