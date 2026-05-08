サッカー元日本代表の大迫勇也選手の妻でモデルの三輪麻未さんは5月7日、自身のInstagramを更新。第3子の出産を報告しました。【写真】三輪麻未が出産した第3子「おめでとうございます！」三輪さんは「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」とつづり、1枚の写真を公開。両手で優しく包まれた赤ちゃんの小さな足が写されており、生まれたばかりの愛らしい様子が伝わってきます。ハッシュタグでは、ドイツで出産したこと