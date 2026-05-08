アイドルデュオ「ROIROM」の浜川路己（20）が8日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。もう一つの夢について語った。2023年に中国・香港で制作されたアイドルオーディション番組「ASIA SUPER YOUNG」に出演していた「ROIROM」の2人。MCの「ハライチ」澤部佑から「中国のオーディション落ちちゃって諦めようかなみたいなのはなかった？」と質問される場面があった。「僕はそれこそ、18歳の段階