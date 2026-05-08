JRAは8日、第31回（GI、東京芝1600m）の枠順を発表した。重賞2勝のダイヤモンドノットは4枠7番、ニュージーランドT2着のロデオドライブは8枠17番、皐月賞惨敗から巻き返しを期すカヴァレリッツォは2枠4番から発走する。 ■6枠、8枠に勝ち星集中で外め優勢 過去10年、最多4勝を挙げるのが8枠【4.1.2.23】勝率13.3％と6枠【4.0.0.15】勝率21.1％。この2つの枠に勝ち星が集中している。不振なのは1枠【0.1.0.19】と4