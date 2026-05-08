広島市西区商工センターで消波ブロック上に倒れている男性が見つかりました。現場で死亡が確認され、警察は事件と事故の両面で調べています。 ８日午前８時すぎ「消波ブロックの上で人が倒れている」と警察から消防に通報がありました。 男性は服を着た状態で靴を履いておらず、うつ伏せの状態で発見され意識はなく、その場で死亡が確認されました。 ３０代～４０代とみられていて身元は分かっていません。現場