B'zのギタリスト・松本孝弘が率いるTMG（Tak Matsumoto Group）が再び結集し、今秋、新作のリリースとツアー『TMG LIVE 2026 “SAYONARA”』の開催が決定した。【動画】EXILE×B'z松本孝弘コラボレーション曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」ミュージックビデオ1988年の1stアルバム『Thousand Wave』でソロデビューし、来年40周年に入る松本孝弘と、エリック・マーティン（Vo／元Mr. BIG）、ジャック・ブレイズ（Ba＆V