ゴールデンウイーク期間中の新幹線の利用状況が発表され新幹線の利用者数は前の年を上回りっています。JR西日本中国統括本部によりますと先月24日から今月6日までのゴールデンウイーク期間中、山陽新幹線の広島・新岩国駅間を利用した人は100万2000人で前年比で110％でした。また、新山口・小倉駅間の利用者は92万人で前年比で111％といずれも前の年を上回りました。山陽新幹線の下りのピークは今月