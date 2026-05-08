元テレビ朝日社員の玉川徹氏が8日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。6日に磐越道で発生した、高校生1人が死亡したマイクロバス事故をめぐり、亡くなった男子生徒の通う北越高校と、マイクロバスを手配した蒲原鉄道の主張が食い違っていることについて「学校側がすべて正しいとすると、白バス承知の上で頼まれてもいないことをやって、違うことを言っていると、相当なことになってしまう」とし、事