かつや（東京都千代田区）が運営するとんかつ専門店「かつや」が、「海老（エビ）フライ」やハンバーグ、から揚げなどをトッピングした「揚げオムカレー」を5月8日から期間限定で販売します。新商品は、「売れすぎて一時休止」となった“伝説のメニュー”の進化版になるということです。【えっ？】ボリューミーすぎる！揚げオムカレー“お弁当”バージョンも！100円引きクーポン配布アプリも！ふわとろのオムレツ、コク深