バーガーキングのヒットメニュー「マッシュルーム」が、チーズバンズで新登場。こだわりぬいた「4種チーズのクラフトバンズ」で4種のきのこを挟んだ、食べ応え抜群の「マッシュルームアグリーバーガー」が期間限定で発売されています☆ バーガーキング「マッシュルームアグリーバーガー」 発売日：2026年5月8日（金）〜5月17日（日）価格(税込)：単品 1,090円、セット 1,390円販売店舗：国内のバーガーキング店舗