4種のきのこをこだわりのチーズバンズでサンド！バーガーキング「マッシュルームアグリーバーガー」
バーガーキングのヒットメニュー「マッシュルーム」が、チーズバンズで新登場。
こだわりぬいた「4種チーズのクラフトバンズ」で4種のきのこを挟んだ、食べ応え抜群の「マッシュルームアグリーバーガー」が期間限定で発売されています☆
バーガーキング「マッシュルームアグリーバーガー」
発売日：2026年5月8日（金）〜5月17日（日）
価格(税込)：単品 1,090円、セット 1,390円
販売店舗：国内のバーガーキング店舗
※バーガーキング 東京競馬場店、京都競馬場店では販売されません
バーガーキングの期間限定メニューで大ヒットした「マッシュルーム」シリーズに、最新作となる「マッシュルームアグリーバーガー」が登場！
4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを、「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた新メニューです。
バンズには、定番人気シリーズ「アグリーバーガー」で採用されている、“4種チーズのクラフトバンズ”が使用されています。
4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げたこだわりのバンズでサンド。
ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこに、フレッシュなレタスとトマト・オニオンを挟んでいます☆
仕上げに使う「特製サワークリームオニオンソース」は、まろやかなサワークリームとオニオンペーストの旨味に、3種のハーブがほのかに香る美味しさ。
3種のハーブはオレガノ、タイム、セロリシードを使用しています！
4種のきのことクラフトバンズの食感がクセになる、食べ応え抜群の本格バーガーです。
また「マッシュルームアグリーバーガー」で使用している“4種チーズのクラフトバンズ”は、手作業が多く、生産量は通常のバンズに比べて1/3程度。
発酵前のパン生地に爽やかな酸味のゴーダチーズとマイルドなエグモントチーズ、ほのかな甘みのモッツァレラチーズを均一に付けて発酵させています。
さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げるこだわりよう。
バーガーキングの「マッシュルーム」シリーズファンも、きのこ好きのみんなも、大ヒットシリーズの最新作「マッシュルームアグリーバーガー」に注目です！
「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」が当たるキャンペーン
期間：2026年5月8日（金）8時〜5月17日（日）23時59分
賞品：“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー
当選者数：100名
「マッシュルームアグリーバーガー」の発売を記念したプレゼントキャンペーンを開催。
「マッシュルームアグリーバーガー」セットを購入した人の中から、抽選で100名に「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」が当たります☆
バーガーキングこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”を、かわいいキーホルダーに仕上げた、「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」
“約10cm”と大型サイズで、バーガーキング公式アプリのクーポンタブからキャンペーンに応募できます。
アプリで「【応募用】マッシュルームアグリーバーガーセット」のクーポンを利用し、購入すると応募完了。
キャンペーン応募用クーポンは通常価格1,390円を、100円引きの1,290円で購入できる、お得な内容です！
大ヒットシリーズ「マッシュルーム」から、こだわりのチーズバンズでサンドした限定メニューが登場。
バーガーキングの「マッシュルームアグリーバーガー」は、2026年5月8日から5月17日まで販売中です☆
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）
※モーニング実施店舗では10:30以降の販売
※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了
※店舗により、販売時間帯が異なります
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります
※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります
※画像はイメージです
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