バーガーキングのヒットメニュー「マッシュルーム」が、チーズバンズで新登場。

こだわりぬいた「4種チーズのクラフトバンズ」で4種のきのこを挟んだ、食べ応え抜群の「マッシュルームアグリーバーガー」が期間限定で発売されています☆

バーガーキング「マッシュルームアグリーバーガー」

発売日：2026年5月8日（金）〜5月17日（日）

価格(税込)：単品 1,090円、セット 1,390円

販売店舗：国内のバーガーキング店舗

※バーガーキング 東京競馬場店、京都競馬場店では販売されません

バーガーキングの期間限定メニューで大ヒットした「マッシュルーム」シリーズに、最新作となる「マッシュルームアグリーバーガー」が登場！

4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを、「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた新メニューです。

バンズには、定番人気シリーズ「アグリーバーガー」で採用されている、“4種チーズのクラフトバンズ”が使用されています。

4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げたこだわりのバンズでサンド。

ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこに、フレッシュなレタスとトマト・オニオンを挟んでいます☆

仕上げに使う「特製サワークリームオニオンソース」は、まろやかなサワークリームとオニオンペーストの旨味に、3種のハーブがほのかに香る美味しさ。

3種のハーブはオレガノ、タイム、セロリシードを使用しています！

4種のきのことクラフトバンズの食感がクセになる、食べ応え抜群の本格バーガーです。

また「マッシュルームアグリーバーガー」で使用している“4種チーズのクラフトバンズ”は、手作業が多く、生産量は通常のバンズに比べて1/3程度。

発酵前のパン生地に爽やかな酸味のゴーダチーズとマイルドなエグモントチーズ、ほのかな甘みのモッツァレラチーズを均一に付けて発酵させています。

さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げるこだわりよう。

バーガーキングの「マッシュルーム」シリーズファンも、きのこ好きのみんなも、大ヒットシリーズの最新作「マッシュルームアグリーバーガー」に注目です！

「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」が当たるキャンペーン

期間：2026年5月8日（金）8時〜5月17日（日）23時59分

賞品：“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー

当選者数：100名

「マッシュルームアグリーバーガー」の発売を記念したプレゼントキャンペーンを開催。

「マッシュルームアグリーバーガー」セットを購入した人の中から、抽選で100名に「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」が当たります☆

バーガーキングこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”を、かわいいキーホルダーに仕上げた、「“4種チーズのクラフトバンズ”キーホルダー」

“約10cm”と大型サイズで、バーガーキング公式アプリのクーポンタブからキャンペーンに応募できます。

アプリで「【応募用】マッシュルームアグリーバーガーセット」のクーポンを利用し、購入すると応募完了。

キャンペーン応募用クーポンは通常価格1,390円を、100円引きの1,290円で購入できる、お得な内容です！

大ヒットシリーズ「マッシュルーム」から、こだわりのチーズバンズでサンドした限定メニューが登場。

バーガーキングの「マッシュルームアグリーバーガー」は、2026年5月8日から5月17日まで販売中です☆

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

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