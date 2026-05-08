パチパチキャンディを口にすると、なぜかテンションが上がってしまう現象には、いまだ正式な名前が付いていません。そんな気分を思い出させる新商品が、ミニストップの氷デザート「ハロハロ」に仲間入りしています。5月7日に発売されたのは、「ハロハロ パチパチコーラ」。価格は税込540円、エネルギーは278kcalです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「ハロハロ パチパチコーラ」は、駄菓子屋さんを思い出す