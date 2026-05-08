◆マンダリン オリエンタル 東京の最上階！4月生まれが集う誕生会を編集部がレポ。極上ランチに、大きな特製バースデーケーキも4月生まれの方を対象にした誕生会を、マンダリン オリエンタル 東京の最上階イタリアンダイニング「ケシキ」で開催。その様子を編集部がレポートします。会場には30名がドレスアップして参加し、華やかな雰囲気に包まれた。シェフの卓越した技術が光る極上のイタリアンランチに加え、フルーツで彩られた