蛍光灯の製造・輸出入が2027年で終了します。LEDへの交換は難しそうに見えて、実はポイントさえ押さえれば自分でもできる作業です。 経産省が投稿した注意喚起のポストをもとに、交換前に知っておきたい点をチェックしてみましょう。蛍光灯の製造・輸出入は2027年に終了します💡そこで、蛍光灯からLEDに交換する時の注意点⚠️? 蛍光灯器具の点灯方式に応じたLEDランプを選ぶ? LEDランプの取扱説明書等に記載の