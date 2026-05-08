¡ÚÃí°Õ¡Û¡Ö·Ö¸÷Åô¡×¤¬2027Ç¯½ªÎ»¤Ø - LED¸ò´¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï?
·Ö¸÷Åô¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ¤¬2027Ç¯¤Ç½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£LED¤Ø¤Î¸ò´¹¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ç¤¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£ ·Ð»º¾Ê¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Ãí°Õ´µ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¸ò´¹Á°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·Ö¸÷Åô¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ¤Ï2027Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹💡
¤½¤³¤Ç¡¢·Ö¸÷Åô¤«¤éLED¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ⚠️
¡ ·Ö¸÷Åô´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤Ë±þ¤¸¤¿LED¥é¥ó¥×¤òÁª¤Ö
¢ LED¥é¥ó¥×¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñÅù¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¼é¤ë
£ ¥é¥ó¥×¸ò´¹¸å¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
💰¤¼¤Ò¡Ö´ï¶ñ¤´¤È¸ò´¹¡×¤â¸æ¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤💰
#À½ÉÊ°ÂÁ´ #NITE
(@kochijiko¤è¤ê°úÍÑ)
·Ö¸÷Åô¤«¤éLED¤Ë¸ò´¹
¤Þ¤º¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¾ÚÌÀ´ï¶ñ¤ò°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ö¸÷Åô¤«¤éLED¤Ø¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ ¡Ö´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¡×¡£¥°¥í¡¼¼°¡¢¥é¥Ô¥Ã¥É¼°¤Ê¤É¡¢´ï¶ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëLED¥é¥ó¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸í¤Ã¤¿¼ïÎà¤òÁª¤Ö¤ÈÅÀÅô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥«¥Ð¡¼¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ´ï¶ñÂ¦¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤³¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¼°¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¼°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿LED¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤Ë¤¢¤Ã¤¿LED¤òÁªÂò
¤Þ¤¿¡¢¼è¤êÉÕ¤±Á°¤Ë¡¢LED¥é¥ó¥×ËÜÂÎ¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ãí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯! Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅÀÅôÁ°¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥é¥ó¥×¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥°¥í¡¼¥é¥ó¥×¤ò»öÁ°¤Ë³°¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÀÅôÁ°¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥é¥ó¥×¤ò¼è¤ê³°¤¹
¼è°·ÀâÌÀ½ñÅù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈÎÇä¶È¼Ô¤ØÁêÃÌ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹©»ö°ÍÍê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ò´¹¸å¤Ï¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤ä°Û²»¡¢°Û¾ï¤ÊÈ¯Ç®¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¸ò´¹¸å¤Ï¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤ä°Û²»¡¢°Û¾ï¤ÊÈ¯Ç®¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Â³¤¤¤Æ¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤´¤È¸ò´¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡£¸Å¤¤´ï¶ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤è¤ê¡¢´ï¶ñ¤´¤ÈLEDÂÐ±þÉÊ¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´À¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ÎÌÌ¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤Ë¡Ö´Ý·¿°ú³Ý¥·¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡Ö³Ñ·¿°ú³Ý¥·¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÇÛÀþ´ï¶ñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Åù¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤´¤ÈLED¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Å·°æ¤ÎÇÛÀþ´ï¶ñ¤Î·Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤â¤·¡¢¤À¤¤¤Ö¸Å¤¤¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢´Ý¤´¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÇÛÀþ´ï¶ñ¤Ë¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤á¤ë¤À¤±
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«? ¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤¨ÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£LED¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎÃæ¤äÇÛÀþ´ï¶ñ¤ÎÉôÊ¬¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÈÎÇäÅ¹¤ÇÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²È¤ÎÃæ¤ò°ÂÁ´¤ËÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëLED¡£Ãí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ö¸÷Åô¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ¤Ï2027Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹💡¤½¤³¤Ç¡¢·Ö¸÷Åô¤«¤éLED¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ⚠️¡·Ö¸÷Åô´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤Ë±þ¤¸¤¿LED¥é¥ó¥×¤òÁª¤Ö¢LED¥é¥ó¥×¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñÅù¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¼é¤ë£¥é¥ó¥×¸ò´¹¸å¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë💰¤¼¤Ò¡Ö´ï¶ñ¤´¤È¸ò´¹¡×¤â¸æ¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤💰#À½ÉÊ°ÂÁ´ #NITE pic.twitter.com/XZnH2utcgt- ¡Ú·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Û¥ê¥³¡¼¥ë¡¦À½ÉÊ»ö¸Î¾ðÊó(À½ÉÊ»ö¸ÎÂÐºö¼¼) (@kochijiko) April 23, 2026
·Ö¸÷Åô¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ¤Ï2027Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹💡
¤½¤³¤Ç¡¢·Ö¸÷Åô¤«¤éLED¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ⚠️
¡ ·Ö¸÷Åô´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤Ë±þ¤¸¤¿LED¥é¥ó¥×¤òÁª¤Ö
£ ¥é¥ó¥×¸ò´¹¸å¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë
💰¤¼¤Ò¡Ö´ï¶ñ¤´¤È¸ò´¹¡×¤â¸æ¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤💰
#À½ÉÊ°ÂÁ´ #NITE
(@kochijiko¤è¤ê°úÍÑ)
·Ö¸÷Åô¤«¤éLED¤Ë¸ò´¹
¤Þ¤º¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¾ÚÌÀ´ï¶ñ¤ò°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ö¸÷Åô¤«¤éLED¤Ø¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Þ¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ ¡Ö´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¡×¡£¥°¥í¡¼¼°¡¢¥é¥Ô¥Ã¥É¼°¤Ê¤É¡¢´ï¶ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëLED¥é¥ó¥×¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸í¤Ã¤¿¼ïÎà¤òÁª¤Ö¤ÈÅÀÅô¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¥«¥Ð¡¼¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ´ï¶ñÂ¦¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤³¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¼°¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¼°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿LED¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤Ë¤¢¤Ã¤¿LED¤òÁªÂò
¤Þ¤¿¡¢¼è¤êÉÕ¤±Á°¤Ë¡¢LED¥é¥ó¥×ËÜÂÎ¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ãí°Õ»ö¹à¤òÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯! Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÅÀÅôÁ°¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥é¥ó¥×¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥°¥í¡¼¥é¥ó¥×¤ò»öÁ°¤Ë³°¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÀÅôÁ°¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥é¥ó¥×¤ò¼è¤ê³°¤¹
¼è°·ÀâÌÀ½ñÅù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈÎÇä¶È¼Ô¤ØÁêÃÌ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹©»ö°ÍÍê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸ò´¹¸å¤Ï¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤ä°Û²»¡¢°Û¾ï¤ÊÈ¯Ç®¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¡£¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¸ò´¹¸å¤Ï¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤ä°Û²»¡¢°Û¾ï¤ÊÈ¯Ç®¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Â³¤¤¤Æ¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤´¤È¸ò´¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡£¸Å¤¤´ï¶ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤è¤ê¡¢´ï¶ñ¤´¤ÈLEDÂÐ±þÉÊ¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤Û¤¦¤¬°ÂÁ´À¡¦¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ÎÌÌ¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·°æ¤Ë¡Ö´Ý·¿°ú³Ý¥·¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡Ö³Ñ·¿°ú³Ý¥·¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ÎÇÛÀþ´ï¶ñ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥é¥ó¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»Åù¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤´¤ÈLED¤Ø¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Å·°æ¤ÎÇÛÀþ´ï¶ñ¤Î·Á¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¤â¤·¡¢¤À¤¤¤Ö¸Å¤¤¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢´Ý¤´¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢ÇÛÀþ´ï¶ñ¤Ë¥«¥Á¥Ã¤È¤Ï¤á¤ë¤À¤±
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«? ¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤¨ÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£LED¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÎÃæ¤äÇÛÀþ´ï¶ñ¤ÎÉôÊ¬¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÈÎÇäÅ¹¤ÇÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª²È¤ÎÃæ¤ò°ÂÁ´¤ËÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëLED¡£Ãí°Õ»ö¹à¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ò´¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ö¸÷Åô¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ¤Ï2027Ç¯¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹💡¤½¤³¤Ç¡¢·Ö¸÷Åô¤«¤éLED¤Ë¸ò´¹¤¹¤ë»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ⚠️¡·Ö¸÷Åô´ï¶ñ¤ÎÅÀÅôÊý¼°¤Ë±þ¤¸¤¿LED¥é¥ó¥×¤òÁª¤Ö¢LED¥é¥ó¥×¤Î¼è°·ÀâÌÀ½ñÅù¤ËµºÜ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¼é¤ë£¥é¥ó¥×¸ò´¹¸å¡¢°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤¹¤ë💰¤¼¤Ò¡Ö´ï¶ñ¤´¤È¸ò´¹¡×¤â¸æ¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤💰#À½ÉÊ°ÂÁ´ #NITE pic.twitter.com/XZnH2utcgt- ¡Ú·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Û¥ê¥³¡¼¥ë¡¦À½ÉÊ»ö¸Î¾ðÊó(À½ÉÊ»ö¸ÎÂÐºö¼¼) (@kochijiko) April 23, 2026