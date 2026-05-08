新幹線をはじめJR各線の起点駅であり、鉄道網の心臓部ともいえる東京駅。交通の要衝ということに加えて駅周辺はビジネスや商業の中心地でもあり、日々多くの人が行き交っている。さらに近年の再開発で街は進化を続けており、2026年2月には駅前に51階建て複合施設「TOFROM YAESU TOWER（トフロム ヤエス タワー）」が竣工した。今回はそんな東京駅まで30分圏内にある、中古マンションの価格相場が安い駅をランキング。「一人暮らし